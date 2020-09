Ceithir puingean is ceistean gu leòr

Image copyright SNS Image caption Tha Alba ann an suidheachadh an ìre mhath ann an Lìog nan Nàiseanan is geama-dearbhaidh 'son Euro 2020 ri thighinn, ach ceistean gu leòr fhathast 'son Steve Clarke mun t-slighe air adhart.

Tha m'athair measail air sgeulachdan bho làithean òige innse. Tha fios agad mar a tha bodaich.

Tha tè dhuibh stèidhichte timcheall air geata - sean gheata, air leth trom is meirgeach - is e fhèin is a bhràithrean air cur romhpa a ghluasad.

Bha fear dhiubh ùine a' meòrachadh air a' ghnothach mus tàinig e air adhart le planaichean mòra 'son an obair a thoirt gu buil.

A' seasamh ri taobh a' gheata is a' mìneachadh a chuid ro-innleachd, chuir am fear as sinne stad air: "Togaidh sinn e dìreach is cuiridh sinn an dàrna taobh e".

Uaireanan tha planaichean sìmplidh dìreach nas fheàrr.

Soirbheachas

Bha coltas co-dhiù gur e sin an fheallsanachd a bh' aig Steve Clarke nuair a bha e os cionn Chill Mheàrnaig.

Dh'aithnich Clarke na laigsean a bha sa bhuidhinn is gun robh sporan a' chluba gann.

Fhuair e cruth is stoidhle a bha a' freagairt air na bh' aige is chùm e ris. Cha robh e ùr-nodha is cha robh e an còmhnaidh brèagha, ach abair gun do dh'obraich e.

'S e mar a fhuair e na h-uidhir bho sguad nach robh aig àrd-ìre air pàipear - is mar a thug e daoine còmhla aig an dearbh àm - a rinn Clarke cho tarraingeach 'son obair manaidsear na h-Alba.

Ach a dh'aindeoin sin uile, 's e geata nam balach a thàinig thugam is Alba air cluich an aghaidh Iosrael is Poblachd nan Seic anns na làithean mu dheireadh.

Image copyright SNS Image caption Ryan Christie leis an tadhal a bhuannaich an geama an aghaidh Poblachd nan Seic.

Ged a bha dòchas ann gun robh Clarke a' dèanamh adhartais, gu ìre, anns na geamaichean mu dheireadh mus tàinig staing Chovid-19, nochd e an turas seo le ro-innleachd ùr.

Tha an suidheachadh le Kieran Tierney is Andy Robasdan air manaidsearan na h-Alba fhàgail le ceann goirt ron seo.

Mar a chaidh fheuchainn roimhe, chaidh Clarke gu triùir aig a' chùl mar fhuasgladh, ged a 's e fuasgladh a bha sin a bha a' fàgail nach robh Tierney no Robasdan a' cluich san àite a b' fheàrr leotha is Tierney na phàirt den triùir is Robasdan nas fhaide suas air an làimhe chlì seach far am bi e mar as trice.

Ged nach robh iad dona, cha robh duine seach duine aca a' coimhead uile gu lèir toilichte.

Cha b' e sin e a-mhàin. Chaidh Scott McTominay aig Manchester United a ghluasad dhan chùl cuideachd, a' fàgail nach e feadhainn a tha cluich ann am meadhan na loidhne cùil gu nàdarra a bha ann an dithis den triùir an aghaidh Iosrael.

Air chall

Is a thaobh McTominay bochd gu h-àraidh, bha a' bhuil ann is e a' coimhead cho cofhurtail ri neach bhana-campachaidh a nochd 'son aiseag Steòrnabhaigh gun àite-fuirich air a chur air dòigh ro-làimhe.

Bha Tierney air a' bheingidh an aghaidh nan Seiceach, ged a chùm Clarke ris a' chruth a bha e a rèir choltais air a dhealbh 'son àite a dhèanamh dha is Robasdan còmhla.

Ged is e meadhan na pàirce an roinn as làidire a th' aig Alba, cha do sheall duine den fheadhainn a chluich an sin thairis air an dà gheama na comasan aca mar a tha iad a' dèanamh dha na clubaichean aca.

Robh Clarke air plana iongantach a dhealbh 'son an car a thoirt à Iosrael air thoiseach air a' gheama eile nan aghaidh an ath-mhìos?

No, le a bhith a' meòrachadh air ro-innleachd ùr, an robh e air rudeigin a lorg a bha ro thoinnte is nach robh gu ìre mhòir a' freagairt air gin de na cluicheadairean aige?

"Togaidh sinn e dìreach is cuiridh sinn e dàrna taobh e".

Image copyright PA Media Image caption Rinn Dàibhidh Marshall sàbhalaidhean math san dà gheama.

A bheil an suidheachadh uile gu leìr dubhach? Uill chan eil.

Bidh Clarke air a mhisneachadh gu sònraichte le mar a chluich Lyndon Dykes aig an aghaidh. Bha Dkyes cofhurtail aig ìre eadar-nàiseanta. Bhuannaich e cha mhòr gach batal, chleachd e am ball gu sgileil is fhuair e tadhal.

Feumaidh Clarke dòigh fhaighinn air taic a chumail ris, ach tha coltas ann gu bheil e air fear-aghaidh èifeachdach a lorg.

'S dòcha gun tig là fhathast nuair a shoirbhicheas Scott McTominay san loidhne-dìon, ach tha fios aig Clarke a-nise, 's cinnteach, gum bu chòir dha a chur gu feum ann am meadhan na pàirce.

Agus, 's dòcha, gur e ceathrar aig a' chùl as fheàrr is taghadh eadar Robasdan is Tierney air an làimh-chlì gus am bi co-dhiù aonan dhiubh san àite nàdarra aca.

Tha rud eile ann am fàbhor Clarke - is e sin gu bheil coltas ann gu bheil fortan air a thaobh.

Fhuair e puing aig Hampden ged a bha Iosrael na b' fheàrr na Alba. Chanadh cuid gun robh am breab-peanais a bhuannaich John McGinn rudeigin lag.

Bàrr

'S e Poblachd nan Seic air falbh an geama as duilghe sa bhuidhinn ach le suidheachadh Chovid chan e an sgioba cheart a bha nar n-aghaidh idir.

Dh'fhaodadh Alba a bhith air chall fhathast ach eadar breab-peanais eile, sàbhaladh no dhà air leth bho Dhàibhidh Marshall, is post bàidheil, fhuair iad às leis.

Cò nach biodh air ceithir puingean a ghabhail bhon dà gheama is Alba aig mullach na buidhne?

Bidh gu leòr an dòchas a-nise gum bi Clarke a' beachdachadh agus a' tilleadh dhan fheallsanachd a bha cho soirbheachail aig Killie. Cruth is stoidhle a tha a' freagairt air a' mhòr-chuid de na cluicheadairean.

Agus gu sgiobalta, le Iosrael air ais aig Hampden ann am play-off san Damhair is geamaichean dìreach às dèidh sin an aghaidh Slobhagia is Poblachd na Seice a-rithist.

Cha dèan na chunnaic sinn san t-seachdain mu dheireadh a' chùis an ath-mhìos.

Oir mar a tha an seann-fhacal a' dol, am fear a thèid tric an gàbhadh, thèid a bhàthadh uaireigin.