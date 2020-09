Chan eil teagamh nach do dh'fhosgail dùbhlan Chovid19 dorsain eile agus cothroman ùra do chuid.

Thàing air Helen O'Keefe, a tha 'reic ghlasraich ann am baile beag Ailbheann ann an Assainte, an gniomhachas aicese a'chuir air-loidhne.

Ach shoirbhich sin cho mòr dhi 's gu bheil i a niste ag iarraidh air daoine 'sa choimhearsnachd glasraich fhàs dhi. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris..