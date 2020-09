Dùil gum fosgail loidhne-rèile Disathairne

Image copyright Network Rail Alba

Tha dùil gum fosgail loidhne-rèile ann an Earra-Ghàidheal a chaidh a dhùnadh ri linn maoime-slèibhe a-rithist Disathairne.

Chaidh sprùilleach a lorg air loidhne-rèile thaobh siar na Gàidhealtachd faisg air Drochaid Urchaidh.

Chaidh busaichean a chur air dòigh airson luchd-siubhail Scotrail agus a' Chaledonian Sleeper a ghiùlain an àite thrèanaichean.

Thuirt Network Rail gu bheil an luchd-obrach aig an làraich agus gu bheil dùil aca gum fosgail an loidhne a-rithist Disathairne.