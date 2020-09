Image copyright Dealbh bhon teaghlach Image caption Bha Eilidh an sàs Còmhlan pìoba Sgoil Lionacleit - rud a bha còrdadh rithe gu mòr.

Chaidh bhideo a shealltainn aig sgrùdadh poblach mun spreadhadh boma aig Arena Mhanchester, a rinn luaidh air Eilidh NicLeòid à Barraigh, a chaidh a mharbhadh san ionnsaigh sa Cheitean 2017.

'S e teaghlach agus caraidean an deugaire a chur a bhideo ri chèile, mar phàirt de phortraid a bha ga dheànamh dhan dà dhuine thar fhichead a chaill am beatha.

Bha seallaidhean de Bharraigh agus dealbhan de dh'Eilidh ri fhaicinn, le ceòl na pìoba ri chluinntinn mar chuimhne oirre.

Briste

Rinn luchd-teagaisg, caraidean agus teaghlach Eilidh luaidh oirre ag ràdh gur e nighean laghach a bh' innte, làn gaoil agus sonas.

Bhruidhinn màthair Eilidh air mar a bhris an saoghal air an robh iad eòlach ann am pìosan 's gum bi i ag ionndrainn Eilidh a-chaoidh.

Thuirt a h-athair, Ruairidh gum faca e misneachd Eilidh a' fàs fhad's a bha i cluich ann an Còmhlan pìoba Sgoil Lionacleit.

Moiteil

Bha i moiteil nuair a bhuannaich iad farpais còmhlan pìoba eadar-nàiseanta, thuirt e.

Bha sin naoi mìosan ron an ionnsaidh cheannairc.

'S e seo an darna seachdain den sgrùdadh poblach agus tha dùil gun lean an sgrùdadh chun earraich an ath-bhliadhna.

Rinn Cathraiche an rannsachaidh, Sir Iain Saunders moladh air a' bhideo.

"Tha ceòl air a bhith na phàirt mhòr dhe mo bheatha.

"'Ged nach robh mi rìamh dèigheal air a' phìob-mhòr, a' coimhead air a sin, tha mi tòiseachadh air m'inntinn atharrachadh", thuirt e.