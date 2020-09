Leasanan ciùil gus tòiseachadh as ùr Published duration o chionn 26 mionaidean

Tha dùil gun tòisich leasanan ciùil is tachartasan eile fo stiùir luchd-obrach High Life na Gàidhealtachd ann an sgoiltean as ùr an ath-mhìos.

Dh'innis a' bhuidheann agus Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad air tighinn gu aonta a bhios a' ciallachadh gun till luchd-obrach High Life dha na sgoiltean.

Tha seo a' toirt a-steach luchd-oideachaidh ciùil, spòrs, leabhar-lainn, is òigridh.

Thuirt cathraiche High Life na Gàidhealtachd, Iain Ros, gu bheil iad air an dòigh leis an aonta.

"Bha sinn bho thùs a' cur taic ri poileasaidh na Comhairle gur e sàbhailteachd na cloinne agus foghlam làn-ùine a thilleadh na rudan as cudromaiche a bh' ann.

Adhartas

"Ach leigidh an t-aonta seo le cuid den luchd-obrach againn tilleadh do sgoiltean 'son a bhith ag obair còmhla ri sgoilearan agus taic a chumail ri ceannardan-sgoile is luchd-obrach eile.

"Gus cumail ri stiùireadh Riaghaltas na h-Alba, bidh buaidh air na h-ionnsramaidean as urrainn dhuinn cleachdadh, is mar a bhios ar luchd-obrach a' tighinn is a' falbh à sgoiltean, ach 's e ceum air adhart a tha seo", thuirt e.

Chuir Cathraiche Comataidh Foghlaim Comhairle na Gàidhealtachd, Iain Fionnlastan, fàilte air an aonta cuideachd, is e ag ràdh gur e "ceum a th' ann a dh'ionnsaigh suidheachadh nas fhaisge air an àbhaist" a th' ann.

Dh'innis na buidhnean cuideachd gum bi iad ag obair còmhla gus ionnsramaidean eile, leasanan seinn, agus leabhar-lainn coimhearsnachd ann an sgoiltean a thilleadh, a rèir nan riaghailtean a bhios ann.