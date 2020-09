Casg air coinneachadh a-staigh Published duration o chionn 43 mionaidean

Chuir Riaghaltas na h-Alba casg air daoine air feadh Alba bho bhith a' coinneachadh ann an dachannan a chèile bho Dhiciadain.

Dh'fhoillsich am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, an naidheachd 's i a' bruidhinn ann an Holyrood feasgar mu na tha san amharc san oidhirp stad a chur air a' Choròna-bhìoras bho bhith a' sgapadh.

Bidh aig taighean-seinnse agus àiteachan-bìdhe dùnadh aig 10:00f bho Dhihaoine.

Thàinig seo às dèidh do cheannardan nan ceithir dùthchannan san Aonadh pàirt a ghabhail ann an coinneimh na comataidh èiginnich Cobra madainn Dimàirt, leis a' Phrìomhaire Boris Johnson sa chathair.

Chaidh innse mar-thà do thaighean-seinnse agus do dh'àiteachan-bìdhe ann an Sasainn gum feum iad dùnadh aig 10:00f bho Dhiardaoin seo tighinn.

Chaidh innse do dhaoine air an deach iarraidh ron seo a bhith a' tilleadh dhan àite obrach, a-niste fuireach aig an taigh 'son obrach far an gabh sin dèanamh.