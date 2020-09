Iasgach a' fulang ri linn Chovid-19

Thuirt iad gu bheil a' mhargaidh air crìonadh timcheall air an dàrna leth an taca ris an-uiridh agus gu bheil prìsean air tuiteam an treas cuid.

Cunnart

Thuirt àrd-oifigear Chaidreachas Iasgairean na h-Alba, Elspeth Dhòmhnallach, gun do rinn iasgairean an èisg ghil rudeigin den t-suidheachadh, ach gun do bhuail an èiginn air iasgairean a' mhaoraich sa bhad.