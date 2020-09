Co-chomhairle an A83

Thòisich co-chomhairle air molaidhean gus slighe an A83 atharrachadh feuch maoimtean-slèibhe ann an Gleann a' Chrò a sheachnadh.

Chaidh an A83 a dhùnadh san sgìre tric is minig thar nam bliadhnaichean le poll is creag a' tighinn a-nuas air an rathad.