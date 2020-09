Ceannard ùr air Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid

Chaidh Robin Currie a thaghadh mar cheannard ùr Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.

Tha Mgr Currie, a bhuianeas do dh'Ìle, air a bhith na chomhairliche fad còrr is 30 bliadhna.

Chaidh a chur ann an obair a' cheannaird Diardaoin is an Comh. Aileen Morton air a dreuchd fhàgail.