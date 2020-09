Taigh-spadaidh air fosgladh às ùr Published duration o chionn 19 mionaidean

Tha taigh-spadaidh ann am Baile nan Granndach a dhùin is an coròna-bhìoras ma sgaoil air fosgladh às ùr.

Cho-dhùin an fheadhainn leis a bheil Millers of Speyside an taigh-spadaidh a dhùnadh air an dàrna là den t-Sultain, an toiseach 'son cola-deug.

Ràinig an àireamh de chùisean de Chovid-19 ann am Baile nan Granndach anns na trì seachdainean mu dheireadh timcheall air 40, is a' mhòr-chuid dhiubh ceangailte ris an taigh-spadaidh.