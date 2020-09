Geamannan nan Eilean 2021 dheth?

Bha dùil aig mòran ris an naidheachd ri linn pandemic a' Choròna-bhìorais agus dùil ri na mìltean de dh'fharpaisich a' siubhal san Iuchair 2021 bho gach ceàrnaidh den t-saoghal airson pàirt a ghabhail ann an diofar spòrsan.

Dh' fhaodadh dàil a bhith ann gu nas fhaide air adhart ann an 2021, 2022 no 2023.

Ach tha mòran den bheachd gum faodadh gur e an cur dheth gu 2023 as coltaiche le na tha de chosgais an sàs agus dùil ri Geamannan a' Cho-fhlaitheis ann an 2022.