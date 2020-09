Tha 14 cùisean a-nise air an dearbhadh ann an Uibhist a Deas agus sgoiltean Uibhist uile dùinte fad co-dhiù trì là.

"'S e sin am fiosrachadh a bhathas a' cur a-mach bhon toiseach-tòiseachaidh an ìre mhath agus feumaidh sinn a bhith gu math furachail air sin anns na seachdainean agus na mìosan a tha romhainn", thuirt Mgr Dòmhnallach.

"Chan eil am bhioras a tha seo a' dol a thighinn gu crìch ann an dhà no trì mìosan. 'S iongantach mura bi sinn gu math fada a-steach dhan ath-bhliadhna mus fhaigheas smachd air a' bhìoras a tha seo.