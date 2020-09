Oidhirp a' leantainn gus smachd a chur air Covid-19 an Uibhist

Tha oifigich slàinte anns na h-Eileanan an Iar ag ràdh gu bheil iad a' cumail sùil gheur air sgapadh a' choròna-bhìorais ann an Uibhist.

Thuirt iad gu bheilear a' leantainn gach ceum gus smachd fhaighinn air a' bhìoras is gu bheil e cho cudromach 's a ghabhas gun lean daoine an stiùireadh oifigeil a thaobh Chovid-19.

Chaidh 17 cùisean a dhearbhadh ann an Uibhist a Deas thuige seo is rabhadh ann bho NHS nan Eilean Siar gum faodadh tuilleadh chùisean nochdadh.

A' bruidhinn air Aithris na Maidne Dimàirt, thuirt fear-gairm Chomhairle nan Eilean Siar, Tormod Dòmhnallach, gun robh iad air fios fhaighinn anmoch Diluain nach eil am bhìoras ach air aon neach ann an dachaigh-cùraim Taigh a' Chridhe Uile Naoimh.

Dh'innis e cuideachd gu bheilear a' feitheamh thoraidhean bho dheuchainnean a rinneadh ann an Uibhist Dimàirt agus gum bi an suidheachadh san fharsaingeachd nas soilleire nuair a thig iad sin.

Stiùireadh

Thuirt ceannard foghlaim nan Eilean Siar, Bernard Siosalach, gun deach sin a dhèanamh air sgàth 's gu bheil Comhairle nan Eilean Siar airson a bhith cho faiceallach 's a ghabhas, an àite gun robh comharra sam bith ann gun robh am bhìoras air sgoilearan no a' sgaoileadh ann an sgoiltean.