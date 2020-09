Àrd-sheanadh bhiortail aig Eaglais na h-Alba

Cruinnichidh còrr is seachd ceud coimiseanair tro làrach-lìn na h-eaglaise oidhche Haoine eadar 7f is 9f, agus Disathairne eadar 9.15m agus 5f.

Dh'fhàg staing Chovid-19 gun deach àrd-sheanadh na bliadhna seo a chur dheth, dìreach an dàrna turas a thachair sin ann an 330 bliadhna.

Thuirt an eaglais gu bheil e riatanach gun coinnich iad 'son poileasaidh a stèidheachadh, agus le àrdachadh mòr air tighinn air na tha de dhaoine a' leantainn sheirbheisean air loidhne ri linn an t-suidheachaidh an-dràsta.

Ionmhas

Bidh àireamh bheag de riochdairean an làthair ann an Talla an t-Seanaidh ann an Dùn Èideann gus aithisgean a thoirt seachad, le astarachadh sòisealta is ceumannan eile gan cur an sàs.