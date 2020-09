19 air an dearbhabh leis a' Chòrona-bhìoras an Uibhist

Chaidh dearbhadh Dimàirt gu bheil an còrona-bhìoras a-nise air 19 ann an Uibhist, dithis a bharrachd na bh' ann Diluain.

Thuirt oifigich slàinte gu bheilear a' leantainn gach ceum gus smachd fhaighinn air a' bhìoras is gu bheil e cho cudromach 's a ghabhas gun lean daoine an stiùireadh oifigeil a thaobh Chovid-19.

A' bruidhinn air Aithris na Maidne Dimàirt, thuirt Fear-gairm Chomhairle nan Eilean Siar, Tormod Dòmhnallach, gun robh iad air fios fhaighinn anmoch Diluain nach eil am bhìoras ach air aon neach-còmhnaidh ann an dachaigh-cùraim Taigh a' Chridhe Uile Naoimh ann an Dalbrog.

Stiùireadh

Thuirt ceannard foghlaim nan Eilean Siar, Bernard Siosalach, gun deach sin a dhèanamh air sgàth 's gu bheil Comhairle nan Eilean Siar airson a bhith cho faiceallach 's a ghabhas, an àite gun robh comharra sam bith ann gun robh am bhìoras air sgoilearan no a' sgaoileadh ann an sgoiltean.