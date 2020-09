Cùis-lagh an aghaidh fear a bha na mhinistear

Chaidh cùis-lagh a chuir air dòigh san t-Samhainn aig Cùirt an t-Siorraidh ann an Steòrnabhagh is fear a bha na mhinistear san Eaglais Shaoir fo chasaid cunntasan fuadan a chruthachadh air na meadhanan sòisealta airson triùir chlann-nighean a mhealladh le rùn fèiseil.

Tha a' chiad chasaid co-cheangailte ri rud a tha an Crùn ag ràdh a thachair ann an 2010 nuair a bha Mgr MacDhòmnaill, à Leòdhas, 18 bliadhna a dh'aois.

Tha an dà chasaid eile co-cheangailte ri na tha an Crùn a' cur às leth a rinn e air dithis bhoireannach eile - aon dhiubh a bha 16 bliadhna a dh'aois ann an 2015, nuair a bha e na leas mhinsitear ann an Eaglais Shaor a' Bhac.