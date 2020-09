Cùis Chovid aig Acadamaidh Allt a' Mhuilinn

Cùis-lagh an aghaidh fear a bha na mhinistear

Chaidh cùis-lagh a chuir air dòigh san t-Samhainn aig Cùirt an t-Siorraidh ann an Steòrnabhagh is fear a bha na mhinistear san Eaglais Shaor fo chasaid cunntasan fuadan a chruthachadh air na meadhanan sòisealta airson triùir chlann-nighean a mhealladh le rùn fèiseil.