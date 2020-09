Àrdachadh eile de chùisean Chovid-19 an Uibhist

Thuirt iad cuideachd gu bheil fianais ann gu bheil am bhìoras a' gluasad bho dhuine gu duine ann an Uibhist.

Sgrùdadh

Thuirt Mgr Jamieson gu bheil e mothachail gu bheil an suidheachadh a th' ann a' toirt buaidh air beatha dhaoine ann an Uibhist, ach dh'iarr e as ùr gun lean an sluagh na riaghailtean a th' ann a thaobh Chovid-19.