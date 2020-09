Dragh mu ghoireasan ùra na Gaineimh Bàine Published duration o chionn 16 mionaidean

Tha feadhainn san Òban air dragh a thogail mu phlanaichean gus goireasan airson bhanaichean-campachaidh a leasachadh aig a' Ghaineimh Bhàin.

Chuir comhairlichean air Comataidh an Òbain, Latharna is nan Eilean moladh air adhart na bu tràithe air a' mhìos gum bu chòir coimhead ri àitichean-parcaidh tron oidhche a chur air dòigh do bhanaichean-campachaidh aig a' Ghaineimh Bhàin, a thuilleadh air goireasan 'son sgudal is eile a chur bhuapa.

Nochd iad na planaichean is sreath de ghearanan air a bhith ann - mar a bha ann an iomadh àite eile as t-Samhradh - mun bhùrach a dh'fhàg cuid de luchd-campachaidh air an cùlaibh aig a' Ghaineimh Bhàin.

Ach tha e coltach gu bheil cuid ann nach eil a' cur fàilte mhòir sam bith air na planaichean sin.

Chuala choinneamh de Chomhairle Choimhearsnachd an Òbain an t-seachdain seo draghan mu na th' ann de bhanaichean-campachaidh aig a' Ghaineimh Bhàin, is aon duine ag ràdh gum faod seo fiù 's a bhith na chunnart do shlàinte a' phobaill.

Nochd beachd nach bu chòir goireasan a leasachadh aig a' Ghaineimh Bhàin idir, ach aig Loch a' Mhuillinn ann am meadhan an Òbain.

Co-chomhairle

"Bu chòir a' Ghaineamh Bhàn fuireach mar a tha e", thuirt Niall Mac an t-Saoir bho Chomhairle Coimhearsnachd an Òbain.

"Cum na bhanaichean-campachaidh sa bhaile fhèin. Bu chòir làraichean a chur air dòigh an sin le taighean-beaga is goireasan dealain. Tha raon mòr an sin nach eil duine a' cleachdadh an-dràsta.

"Tha a' Ghaineamh Bhàn cho snog ach chan eil e freagarrach 'son làithean-saora.

"Faodaidh muinntir an àite agus luchd-turais tadhal air an àite, ach chan eil àite ann 'son 20 bhana-campachaidh", thuirt e.

Bha aonta ann aig a' choinneimh ge-tà, gum feumar rudeigin a dhèanamh air thoiseach air seusan turasachd 2021.