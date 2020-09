Àrd-sgoil Uibhist dùinte gu às dèidh nan làithean-saora

Thuirt an t-ùghdarras ionadail gum bithear a'cumail sùil gheur air an t-suidheachadh gu làitheil agus gun deadh atharrachadh sam bith anns na planaichean air innse anns na dòighean àbhaisteach.

Thèid goireasan IT a chur an-sàs do sgoilearan Dhalabroig is Lionacleit gus am faigh iad cothrom air ionnsachadh air loidhne bhon taigh fhad's a tha na sogiltean aca dùinte.