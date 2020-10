24 cùisean de Chovid-19 an Uibhist

Thuirt am bòrd-slàinte gun deach còrr is 180 deuchainn a dhèanamh thuige seo agus gu bheil deuchainnean a leantainn.

Thuirt e gur e sin an dòigh as fheàrr smachd fhaighinn air a' bhìoras.

Sgoiltean

Thèid goireasan IT a chur an sàs do sgoilearan Dhalabroig is Lionacleit gus am faigh iad cothrom air ionnsachadh air loidhne bhon taigh fhad 's a tha na sogiltean aca dùinte.