Cùmhnant ùr 'son cidhe Loch nam Madadh?

"Chan eil fhios agam am faod mi a ràdh "gu fortannach" aig an ìre seo cha bhi an aiseag deiseil an uair sin co-dhiù mar a tha cùisean a' coimhead an-dràsta, so chan eil 's dòcha cuideam cho mòr air an obair a dhèanamh ann an cabhaig.