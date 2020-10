Cùisean de Chovid-19 an Uibhist air èirigh a-rithist

Dh'èirich an àireamh chùisean de Chovid-19 co-cheangailte ris an sgapadh ann an Uibhist a Deas gu 31.

Dh'iarr Mgr Jamieson gum bi a h-uile duine san sgìre cho faiceallach 's a ghabhas is gun cùm iad air falbh bho dhaoine eile, uimhir 's as urrainn dhaibh.

Dachaidh-cùraim

Thàinig e am bàrr cuideachd gun tàinig am bhìoras air tuilleadh den luchd-obrach ann an dachaigh-cùraim Taigh a' Chridhe Uile Naomh ann an Dalabrog.