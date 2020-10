Chuala BPA gun caill Comhairle nan Eilean Siar faisg air £4m ri linn a' choròna-bhìorais

Chaidh faighneachd dha cuideachd mu cho-obrachadh le buidhnean eile tron phandemic, agus rinn Mgr Burr luaidh air cho math sa tha a' bhuidheann-ghnìomha ionadail air an sgapadh den bhìoras ann an Uibhist a làimhseachadh ann an co-bhuinn le cuideachadh 's stiùireadh bho oifigich na comhairle agus am bòrd slàinte.