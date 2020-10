46 cùis den Choròna-bhìoras an Uibhist

Mhìnich iad ma dh'fheumas e tachairt, gu bheil iad air a dhèanamh soilleir do luchd-obrach gum bu chòir an àireamh de dhaoine sa chàr a chumail cho ìosal 's a ghabhas is astar a chumail bho chèile, gum feum iad còmhdach aodainn a chleachdadh agus na h-uinneagan a chumail fosgailte, an làmhan a nighe ro-làimhe is às dèidh-làime, is glanadh a dhèanamh sa chàr.