Neartachadh dìon agus spiorad

Fiùs an aghaidh sgioba a tha air a bhi cho troimh-chèile bho chionn ghoirid, bi fios aig Steve Clarke gu feum Alba a bhi a cheart cho làidir anns an loidhne dìon aca 's a tha iad air bhi an t-seachdain 'sa ma tha an sgioba airson 3 puingean eile a thogail agus iad fhèin a chuir ann an suidheachadh làidir am buidheann a bhuannachadh.