Moladh nach fheum ball le Gàidhlig a bhith aig Cùirt an Fhearainn

'S e an fhreagairt aige, thuirt e, do chonaltradh an riaghaltais nach biodh e cothromach an dleasdanas airson neach-labhairt na Gàidhlig a thoirt a-mach à bun-stèidh na cùirte, ged a tha a' gabhail ris nach eil e riatanach tuilleadh leis nach eil daoine ann tuilleadh aig nach eil comasan sa Bheurla.