Buille ùr a thaobh Àranais

Bha an tuilleadh connspaid ann an t-seachdain seo chaidh, is na h-aonaidhean ciùird Unite agus GMB ag ràdh gu bheil Riaghaltas na h-Alba air cur às do dhòchas airson obraichean einsinìridh ann an Leòdhas agus Fìobha, far a bheil dà ghàrradh eile aig BiFab.