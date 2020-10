Là eile gun chùisean ùra de Chovid-19 anns na h-Eileanan

Dh'innis an litir gu bheil na h-Eileanan an Iar agus a' Ghàidhealtachd am measg còig sgìrean comhairle far a bheil "dòchas anns an dàta" a thaobh suidheachadh Chovid-19, is dùil gun tèid na sgìrean seo a chur aig Ìre 1.