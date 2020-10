"Linn DF Barnes/BiFab aig Àranais a' tighinn gu ceann"

"Tha sinn den bheachd gu bheil e cudromach an ceangal eadar an gàrradh is an fheadhainn a tha ga ruith an-dràsta a bhriseadh cho luath 's a ghabhas, is coimhead ri feadhainn eile, feadhainn a tha sinn an dòchas a bhiodh airson ceangal a-steach le planaichean adhartach airson cumhachd ath-nuadhachail a leasachadh anns na h-Eileanan", thuirt e.