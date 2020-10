Bataraidhean cumhachd do na h-Eileanan Siar?

A' bruidhinn aig deasbad am Pàrlamaid na h-Alba mun t-slighe air adhart do ghnìomhachas a' chumachd an Alba, thug Ball Làbarach na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Rhoda Ghrannd, air an riaghaltas coimhearsnachdan a chur aig cridhe an cuid phlanaichean.