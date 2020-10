Luchd-obrach agus clann Bun-sgoil Pholl Iù fo chuarantain Covid

Thuirt neach-labhairt na comhairle:"Leis gur e sgoil bheag a th' ann am Bun-sgoil Pholl Iù, chaidh comhairleachadh air na sgoilearan agus an luchd-obrach uile fuireach a-staigh airson 14 là leis gu bheil sinn an amharas gur dòcha gu robh iad an cuideachd cuideigin le Covid.