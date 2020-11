"Chan eil an obair agad ann tuilleadh"

Thuirt a' bhuidheann cùraim agus slàinte - sa bheil Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid agus NHS na Gàidhealtachd còmhla an sàs - gun robh iad air leisgeul a thabhainn air daoine a dh'fhulaing burraidheachd, agus air plana gnìomha a chur an sàs.