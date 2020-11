Burraidheachd NHS na Gàidhealtachd "a' dol am miosad"

"Na ceumannan a chaidh a ghabhail, bha iad le deagh rùn, 's bidh buile aca anns an ùine fhada, ach san ùine ghoirid cha do dh'atharraich dad air an talamh," thuirt Gabhan Mac a' Ghobhainn bho Aonadh an GMB air a' Ghàidhealtachd.