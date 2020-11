Taic LFASS ga h-àrdachadh

Chaidh an t-àrdachadh ann an airgead LFASS ainmeachadh an cois riaghailtean ùra air subsadaidhean àiteachais agus taicean àrainneachdail a thig an sàs toiseach na h-ath bhliadhna, ann an oidhirp an siostam a dhèanamh nas sìmplidh.