Na taghaidhean eile - reifreinn ann an Ameireaga

'S ann air Prop 22 ann an California a bha sin, lagh ag ràdh nach fheumadh do chompanaidhean taxi is lìbhrigidh leithid Uber is Lyft an aon shochairean-obrach is meidigeach a thoirt dhan luchd-obrach aca sa tha aig a' chòrr de luchd obrach san stàit.