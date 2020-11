Cèilidh na Comhairle air Là na Bliadhn' Ùire

"Tha e cho math gum bi cothrom agam a bhith air àrd-ùrlar còmhla ri dithis den luchd-ciùil as fheàrr air an eilean. Tha sinn an dòchas gun cuir sinn fiamh-ghàire air aodann dhaoine le òrain thraidiseanta ann an dà chuid Beurla agus Gàidhlig, agus tha sinn a' coimhead air adhart le dòchas ri 2021," thuirt Mgr Màrtainn.