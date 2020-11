Seirbheis-rabhaidh thuiltean

Ann an co-bhann le Comhairle nan Eilean Siar, tha an sgeama ag amas air 1,000 taigh agus gnothachas a tha fo chunnart bho thuiltean timcheall chostaichean nan eilean agus dh'fhaodadh e a bhith na bhuannachd cuideachd do luchd-còmhnaidh eile a dh'fhaodadh a bhith ann an cunnart gu h-àraidh ma tha iad a' siubhal timcheall nan eilean.