Tasgadh Mhic Mhaighistir Alasdair

B' e Mac Mhaighstir Alasdair fear de na caractaran a bu mhotha mu bheil eachdraidh ag innse dhuinn a bha an sàs ann am Bliadhna Theàrlaich, 's e air iomadh òran ainmeil a dhèanamh mu dheidhinn, a thuilleadh air Gàidhlig ionnsachadh do Theàrlach Stiùbhart fhèin - a thuilleadh air a bhith na ùghdar air facl air Gàidhlig - a' chiad leabhar chlò-bhuailte a nochd bho thùs ann an Gàidhlig na h-Alba riamh, ann an 1741.