Luaidh air Dòmhnall Iain MacIllinnein

"Cha robh dragh sam bith air aig uair sam bith, tighinn a-mach 's cha robh e gu diofar càite an robh duine, ged a bhiodh iad ann an Gleann Eilg no thall ann an Ealaghol no Tarsgabhaig, ge bi dè an àm dhen an latha, thigeadh Dòmhnall Iain a-mach.