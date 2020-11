Soirbheachais ann an Serbia

Nuair a thòisich iomairt Lìog nan Dùthchannan aig Alba ann an 2018, le cothrom faighinn gun a Euros an lùib, cha bhiodh fios aig neach air a phàirc neo far na pàirce mun t-seòrsa saoghal anns an tigeadh an dearbh rathad sin gu crìoch.