Cothrom gleans a chur air seachdain shoirbheachail do dh’Alba.

Chaill iad le aon tadhal an aghaidh Poblachd na Seice air gach taobh de bhith a' buannachadh trì gu dhà an aghaidh Slobhagia ann an Trnava. Chan eil mòran eadar a bhith a' buannachadh agus a' call ann am ball-coise, ach 's e an diofar sin a tha air Iosrael fhàgail a' sabaid airson fuireach anns an dàrna ìre de Lìog nan Dùthchannan.