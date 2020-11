Dòchas an Earra-Ghàidheal a thaobh Ìre 1

A' bruidhinn ann am Pàrlamaid na h-Alba Dimàirt, thuirt am Prìomh Mhinistear gun robh Earra-Ghàidheal is Bòd, Obar Dheathain, Siorrachd Obar Dheathain, na Crìochan, is Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh a' fuireach aig Ìre 2 aig an ìre seo.