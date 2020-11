A' dìon Lìonagaidh

"Tha gàrradh air a thogail aig oir a' bhàigh 'son dìon a chumail air an talamh os a chionn 's ma dh'fhalbhas a' bhruach a tha shìos fodha, falbhaidh an gàrradh sin, falbhaidh an rathad, agus an uair sin falbhaidh gàrradh a' chladh, 's chan eil duine ag iarraidh sin tachairt," thuirt e.