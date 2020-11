Seirbheis mheadaigeach oidhche a' stad am Barraigh

"Fhad 's nach eil an t-seirbheis do mhuinntir Bharraigh is Bhatarsaigh ag atharrachadh san fharsainneachd, 's ann air mar as èifeachdaiche a lìbhrigear an t-seirbheis sin a tha ar n-aire," thuirt Stiùiriche Meadaigeach NHS nan Eilean Siar, an Dr Frank MacAmhlaigh.