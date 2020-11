Taic ionadail bho thuath-gaoithe ùr

Briseadh dùil eile do BiFab

Tha suidheachadh na companaidh BiFab, leis a bheil Gàrradh Àranais ann an Leòdhas, agus dà ghàrradh togail eile ann am Fìobha, nas ao-dòchasaich, agus dearbhadh ann nach fhaod an Riaghaltas barrantas airgid a thoirt dhaibh.