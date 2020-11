Buaireadh mu chòraichean iasgaich ann an Canada

"Bha na còraichean sin ann ged nach deach a' chùis a dhearbhadh uair sam bith - suas chun nan 90an - agus bha duine gu math ainmeil an uair sin - Donald Marshall Jr - fear a bh' anns a' phrìosan agus a chaidh a dhìteadh gu ceàrr agus an uair sin a dh'fhàs gu math ainmeil airson a bhith a' strì airson tuilleadh chòraichean airson an iasgaich a tha seo, agus ann an 1999 chaidh a' chùis a dhearbhadh le Àrd-Chùirt Chanada gun robh còraichean aig na Mi'kmaw anns an aonta a bha siud a' dol air ais chun an 18mh linn gus beò-shlàinte reusanta a thoirt a-mach às an iasgach aca fhèin taobh a-muigh an dà mhìos a bha ceadaichte dha iasgairean eile a bhith ag iasgach ghiomach.