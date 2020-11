Rannsachadh slàinte gus tòiseachadh às ùr

Tha an sgrùdadh ga dhèanamh an dèidh mholaidhean a chaidh fhoillseachadh ann an aithisg Sir Lewis Ritchie ann an 2018, a choimhead air na h-uimhir de chuspairean leithid seirbheisean meadaigeach taobh a-muigh uairean àbhaisteach, agus cleachdadh is stèidheachadh leapannan do dh'euslaintich anns na h-ospadail.