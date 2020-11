Hub an t-Òib ceum nas fhaisge

Deuchainnean gan iarraidh do luchd obrach na h-ola

Sgrìobh BP nan Eilean Siar gu Rùnaire Slàinte na h-Alba is e ag ràdh gum bu chòir dha a bhith comasach do dh'eileanaich a tha ag obair aig an ola deuchainnean Covid fhaighinn mus fhàg iad an taigh.