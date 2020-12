Boireannach a chaochail an tubaist air a h-ainmeachadh

"Tha sinn fhathast ag iarraidh air duine sam bith a bha air an rathad seo eadar 10.30 oidhche Shathairne is 12.40 madainn Didòmhnaich a chunnaic an tubaist, no aig a bheil fiosrachadh sam bith mu deidhinn, a thighinn a bhruidhinn rinn", thuirt an Sàirdseant Kate Park bho Phoileas Alba.